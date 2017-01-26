13:34 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Нацполицию за 2016 год поступило около миллиона обращений от граждан

За 2016 г. в Нацполицию Украины поступило больше одного млн 200 тыс. тревожных сообщений от граждан.

В Нацполицию за 2016 год поступило около миллиона обращений от граждан

При этом 300 тыс. из этих обращений - на срабатывание на охраняемых объектах сигнализации. Об этом в рамках брифинга сообщил замглавы технической службы Департамента полиции охраны - Сергей Кифорук.

По его словам - за 2016 г. было более 1 млн 200 тыс. выездов правоохранителей на тревожные сообщения. Выезды эти обеспечили 430 групп задержания, которые совершали примерно по 100 тыс. выездов за один - для пресечения правонарушений. В среднем из 1 млн 200 тыс. выездов 300 тыс. были тревожными - это сработала сигнализация

Как сообщал УРА-Информ, в Днепре ранее начали работать полицейские патрули.

 


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