В Днепре бывший полицейский и адвокат попались на взятке - ФОТО, ВИДЕО

Они пытались дать военному прокурору взятку в размере двух тысяч долларов. Как сообщат пресс-служба Службы безопасности Украины, злоумышленники выступили посредниками в деле незаконного отчуждения государственного здания в центре Днепра.

Они предложили следователю деньги за искусственное затягивание исполнения судебного решения о возврате здания в государственную собственность. Оба они были задержаны в одном из кафе города при попытке передачи денег следователю, который принимал участие в организации операции.

По факту дачи взятки открыто уголовное дело по статье 369 Уголовного кодекса Украины. В ближайшее время посредникам будет объявлено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, областная прокуратура разоблачила первого заместителя городского головы города Ужгород Иштвана Цапа. Он попался на вымогательстве и требовал 40 тысяч гривен взятки.