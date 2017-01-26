14:03 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100158741:mysnichenko

Уровень аварийности на украинских дорогах остается критическим

Состоянием на 26 января критической по аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.

Уровень аварийности на украинских дорогах остается критическим

Кроме того - также еще в восьми регионах уровень аварийности также остается высоким. Об этом передали в пресс-службе Нацполиции.

Так, 26 января критической по аварийности остается ситуация в семи регионах. Рост уровня аварийности на 50% зафиксирован в Закарпатской, а также в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Черновицкой, Киевской и Харьковской областях - сказано в сообщении.

Более того, высокий уровень аварийности также замечен еще в восьми регионах – в Волынской области, в Ровенской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, а также в Запорожской и Херсонской.

Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине иностранка погибла в ДТП.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив