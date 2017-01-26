Уровень аварийности на украинских дорогах остается критическим

Состоянием на 26 января критической по аварийности остается ситуация в семи регионах Украины.
Кроме того - также еще в восьми регионах уровень аварийности также остается высоким. Об этом передали в пресс-службе Нацполиции.
Так, 26 января критической по аварийности остается ситуация в семи регионах. Рост уровня аварийности на 50% зафиксирован в Закарпатской, а также в Ивано-Франковской, Львовской, Житомирской, Черновицкой, Киевской и Харьковской областях - сказано в сообщении.
Более того, высокий уровень аварийности также замечен еще в восьми регионах – в Волынской области, в Ровенской, Черниговской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, а также в Запорожской и Херсонской.
Как сообщал УРА-Информ, на Львовщине иностранка погибла в ДТП.