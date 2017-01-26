Суд заочно арестовал судью Чауса и назначил ему залог

Суд также вынес решении об уплате залога в размере 3,7 миллионов гривен. Таким образом суд частично удовлетворил просьбу Национального антикоррупционного бюро. Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

При этом, как сказано в решении суда, НАБУ не знает, где сейчас находится подозреваемый, и просило арестовать его с залогом более четырех миллионов гривен. Однако суд принял решение частично удовлетворил просьбу детективов, арестовав его заочно с залогом 3,7 миллионов гривен.

Если за Чауса внесут залог, его обяжут приезжать к детективам НАБУ по первому требованию, а также не отлучаться из Киева и носить электронный браслет, - сказано в решении суда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по последним данным осенью Чаус находился якобы на лечении в Крыму. Накануне сообщалось, что НАБУ и САП просят суд разрешить заочное следствие в отношении судьи Чауса. Его подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов за вынесение приговора в пользу подсудимых.