Размытый аммиак. Как крупнейший российский химзавод похитили у рабочих

Причиной стали разногласия о цене транзита, на повышении которой настаивала украинская сторона. Продукция "Тольяттиазота" поставлялась на экспорт по аммиакопроводу "Тольятти – Одесса" протяженностью 2417 км.

Украинский участок принадлежит компании "Укрхимтрансаммиак" и проходит по семи областям страны. Кто же управляет "Тольяттиазотом", и в чем реальная причина его конфликта с украинскими властями? Мы попытались ответить на эти вопросы в нашем расследовании.

После распада СССР в 1991 году и краха коммунистической системы перед новым государством Россия встал вопрос о проведении приватизации, непременном условии перехода к рыночной экономике. Ее итоги и по сей день вызывают ожесточенные споры и судебные разбирательства. Ведь в стране, где долгое время не существовало ни традиций, ни механизмов защиты частной собственности, борьба за самые привлекательные активы велась мошенническими, а зачастую и бандитскими методами.

Одним из первых приватизированных предприятий стал "Тольяттиазот" - крупнейший в мире производитель аммиака и лидер советской химической промышленности. В 80-ые годы он оказался под властью "красного директора" Владимира Махлая. Перемены в стране он воспринял как и реальную возможность прибрать огромное предприятие к рукам и начал действовать, не останавливаясь ни перед чем.

Ему удалось убедить тогдашние власти разрешить приватизацию ТоАЗа по упрощенной схеме, разработанной для небольших компаний. Его завод ни по одному критерию не подходил под эту схему, однако она давала весьма интересные возможности руководству. Половина акций передавалась фонду имущества для продажи на аукционах, а вторая половина разделялась на две части: одна распределялась по закрытой подписке среди членов трудового коллектива, а другая продавалась по номинальной стоимости группе работников, заключивших договор по выполнению плана работы предприятия и недопущению банкротства, то есть руководству завода.

Махлаю с огромным трудом удалось уговорить рабочих ТоАЗа проголосовать за этот вариант приватизации, о чем впоследствии им предстоит горько пожалеть. Путем обмана, шантажа, угроз и мошеннических действий трудовой коллектив вынуждали расставаться с акциями, доли миноритарных акционеров размывались в результате незаконных допэмиссий, а иногда их просто удаляли из реестра владельцев ценных бумаг без всяких излишних церемоний.

Владимир Махлай основательно подготовился к захвату абсолютной власти на предприятии. Заместитель главы Комитета по имуществу Самарской области Александр Макаров стал помощником Владимира Махлая по экономическим вопросам (и впоследствии бежал вместе с ним за границу от уголовного преследования).

А председатель комитета Владимир Мамигонов долгое время заседал в совете директоров ТоАЗа. Будущий директор ТоАЗа Евгений Королев в разное время работал директором ЗАО финансово-инвестиционная компания "ТоАЗ-Инвест", директором филиала "Тольяттинский" и председателем Совета директоров ЗАО "Региональный Оренбургский Регистратор", директором филиала "Приволжский" ООО "Волжско-Уралосибирский регистратор". На этих должностях Королев, подчиняясь Махлаю, вел реестр акционеров ТоАЗа, причем в нужном его руководству ключе – неугодные руководству миноритарии в какой-то момент могли просто "испариться". Обычно это выглядело так: миноритарный акционер (чаще всего, бывший или действующий работник ТоАЗа) приобретал акции у другого миноритария, однако впоследствии не находил в реестре ни купленных акций, ни тех, что у него были до покупки. Как говорят жители Тольятти, таких историй в городе знали сотни.

Зато со временем ТоАЗ прирастал новыми акционерами. Например, Chimrost AG, где Махлай с сыном Сергеем занимали должности членов совета директоров; Советско-Швейцарская фермерская корпорация "ТАФКО", учредителем в которой с долей 69 % являлось ОАО "ТоАЗ"; компания Nitrochem Distribution AG, принадлежащая давним друзьям и партнерам Махлая Феликсу и Андреасу Циви, в состав правления которой также входил сын Махлая Андрей; ProjectPlanning& FinanceManagementAG и Tech-Lord SA, в советы директоров которых также входил Андрей Махлай.

Чтобы ввести подконтрольные офшоры в число акционеров ТоАЗа, Махлаю пришлось вносить изменения в Устав компании и увеличивать уставной капитал. После нескольких проведенных допэмиссий ТоАЗа доли миноритариев были размыты, а эмитированные бумаги оказались распределены между связанными с Махлаем преимущественно швейцарскими офшорами. Сильнее всего не связанные с руководством акционеры пострадали в ходе четвертой допэмиссии, зарегистрированной 7 октября 1997 года. В соответствии с утвержденным проспектом эмиссии ОАО "ТоАЗ" размещались именные бездокументарные обыкновенные акции в количестве 48 557 753 штуки номинальной стоимость 1 деноминированный рубль, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-04-00014-Е. Согласно п.29 указанного проспекта, организацией, осуществляющей учет прав на ценные бумаги, выступило ЗАО Независимый регистратор "НР-Холдинг", учрежденный упомянутыми выше ЗАО ФИК "ТоАЗ-Инвест", СШФК "ТАФКО", а также входящим в структуру ТоАЗа КБ "Тольяттихимбанк". При этом обязанность уведомления о порядке раскрытия информации о размещении ценных бумаг возложена на андеррайтера. В соответствии с п.31 проспекта, андеррайтером эмиссии выступило ЗАО ФИК "ТоАЗ-Инвест" во главе с Королевым. Нетрудно догадаться, что эмитированные бумаги были полностью распределены между подставными компаниями Махлая и его сообщников, а остальные акционеры и понятия не имели о допэмиссии. Причем офшоры купили выпущенные акции по номиналу (1 руб.), хотя их рыночная стоимость на тот момент была примерно в 52 раза выше. То есть, допэмиссия была даже не просто незаконно выкуплена, а скорее даже украдена.

Таким образом, Махлай вместе с подельниками совершили захват имущественного комплекса ОАО "ТоАЗ", незаконно завладев акциями в количестве 48 557 753 штук, причинив реальный материальный ущерб ОАО "ТОАЗ" в сумме 2 525 003 156 рублей (с учетом деноминации), а также акционерам в виде уменьшения на 50% их доли в уставном капитале Общества, а сосредоточив у подконтрольных организованной группе лиц мажоритарный пакет акций и приобретя с его помощью право на стратегическое и оперативное управление Обществом в своих интересах, фактически ввели внешнее управление, лишив органы управления ОАО "ТоАЗ" их полномочий на оперативное управление имуществом, в том числе, права на распоряжение производимой продукцией (аммиаком и карбамидом), извлечения из хозяйственной деятельности прибыли и распределения ее между участниками. Создание и использование схемы доверительного управления акциями ОАО "ТоАЗ" позволила Махлаю и участникам организованной группы скрывать свое бенефициарное владение указанными ценными бумагами и тем самым предоставляла возможность бесконтрольного хищения продукции Общества в дальнейшем. Создание и использование подконтрольных организованной группе регистраторов, а также использование депозитария (банка), позволило скрыть все нарушения действующего законодательства, совершенные в системе ведения реестра ОАО "ТоАЗ".

После 4-ой допэмиссии под контролем Махлая оказалось более 77% акций ТоАЗа. В результате 9 сентября 1997 года было создано ЗАО "Корпорация Тольяттиазот", взявшее на себя функции исполнительного органа ТоАЗа. Учредителями стали уже знакомые нам "ТАФКО", "Тольяттихимбанк", само ОАО "Тольяттиазот" и ТОО "Контаз" - еще одна "карманная" фирма Махлаев. С этого момента власть Махлая на заводе стала поистине безграничной. Лишь годы спустя станет ясно, как именно он ей воспользовался. В конце 2012 года СУ СКРФ по Самарской области возбудило уголовное дело по ст. 159.4 (мошенничество в особо крупном размере) на ОАО "Тольяттиазот". Выяснилось, что деньги от продажи аммиака и карбамида утекали по незаконным мошенническим схемам в те самые швейцарские офшоры. По версии следствия, предприятие продавало свою продукцию по заниженной цене трейдеру Nitrochem Distribution AG, дочерней структуре Ameropa AG Андреаса Циви, который владеет 12% акций ТоАЗа. Трейдер реализовывал продукцию завода по всему миру уже по рыночной цене. Разница (сотни миллионов долларов) оседала на счетах Махлаев и их швейцарских партнеров – Циви и Рупрехта. Кроме того, следствием были выявлены факты незаконного вывода из ТоАЗа наиболее ликвидных активов – метанолового производства вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Суммарный ущерб, нанесенный предприятию незаконными действиями, оценивается экспертами в $1,5 млрд, а государственный бюджет недосчитался миллиардов рублей налоговых отчислений. В декабре 2014 года суд заочно арестовал скрывающихся от правоохранительных органов в Европе и США председателя совета директоров ОАО "Тольяттиазот" Сергея Махлая, его отца Владимира Махлая, главу Ameropa AG Андреаса Циви и директора Nitrochem Беата Рупрехта. Все фигуранты в данный момент разыскиваются Интерполом.

Клан Махлаев-Циви имел наработанные коррупционные связи и на Украине. Почти десятилетие УГП "Укрхимтрансаммиак" возглавлял Виктор Бондик, успевший пережить несколько уголовных дел и семерых профильных министров. При нем стратегически важная прокачка аммиака обходилась русским олигархам в смехотворные $0,5/100 км,а те, в свою очередь, обеспечивали Бондику безбедное существование и помогали оставаться на плаву. А украинский бюджет тем временем терял деньги. Когда правительство требовало отставки одиозного Бондика, он как ни в чем не бывало уходил в отпуск и некоторое время спустя просто возвращался к исполнению "служебных обязанностей". Теперь же, когда Бондика удалось, наконец, сместить, ТоАЗу придется платить за транзит справедливую цену, либо искать новые каналы сбыта своей продукции.