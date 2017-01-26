Полиция поймала на взятке заместителя городского головы Ужгорода Иштвана Цапа, - Луценко

Он попался на вымогательстве и требовал 40 тысяч гривен взятки. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его данным, полиция зафиксировала вымогательство чиновника, который требовал крупную сумму в обмен на разрешение по приватизации земли.

Генеральный прокурор также отметил, правоохранителям удалось задержать только посредника во время получения второго транша взятки. Самого же Цапа задержать не удалось, поскольку тот находился в это время в Киеве и, узнав об аресте своего посредника, подался в бега.

При этом Луценко порекомендовал ему немедленно прибыть в прокуратуру с повинной и пообещал заключить соглашение со следствием, если тот сообщит, кому шли деньги наверх.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Львовская полиция задержала адвоката недалеко от районного городского суда. Женщина требовала от своего клиента 1200 долларов и за эти деньги обещала закрыть уголовное дело.