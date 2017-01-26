15:18 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовский мусор повезут в четыре украинских города

В мэрии Львова сейчас не уверены, что перевозчики справятся с мусорным коллапсом.

Львовский мусор повезут в четыре украинских города

Чиновники говорят, что на сегодняшний день вывоз мусора ведется собственными силами перевозчиков. Об этом рассказал глава департамента жилищного хазяйства Львовского горсовета Сергей Бабак.

По его словам – состоянием на утро перегруженными являются около 30% контейнерных площадок Львова. Если сравнивать с 25 января, то удалось снизить перенакопление почти 90 площадках. При этом следует понимать, что за эти семь дней можно будет единовременно вывезти мусор. За эти дни мусор из Львова отправят в Николаев, а также в Борислав, Дрогобыч и Новояворовск.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове люди начали сжигать мусор.


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