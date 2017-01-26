03:00 26.01.2017 | Общество | Новости
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Ксения Собчак оставила семью ради "срочных дел" в Париже

Известная телеведущая Ксения Собчак, которая только недавно стала мамой, впервые оставила свою семью и уехала в Париж.

Ксения Собчак оставила семью ради

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Как сообщила сама журналистка, в столицу Франции она приехала, чтобы побывать на показе мод.

"Самое остроумное приглашение этой кутюрной недели это, безусловно, твой личный айди с чужим фото! Я вот лично знаю несколько людей, которые годами проходят на показы по чужим айди, и представляются то Гараниным то Викой Давыдовой! Девушка на фото в очках - кто ж там дальше приглядываться будет? Люблю моду с чувством юмора", – рассказала Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Ксения Собчак, которую многие до недавних пор считали детоненавистницей, не перестает искренне удивлять общество новостями о своем материнстве. 


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