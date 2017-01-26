Хиллари Клинтон хочет вести свое телешоу

Об этом сообщает издание Тownhall.

Как отмечается, Клинтон планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и мыслителей.

"Она говорила очень убедительно относительно собственного телевизионного шоу. В роли телеведущей, она будет обсуждать вопрос дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями", - говорится в сообщении.

Согласно ее словам, она увеличить количество сторонников как Демократической партии, так и своих собственных фанатов.

"Это способ вернуться и позиционировать себя для следующего забега в гонке за кресло в Белом доме, начиная примерно через год", - сказано в издание.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальный миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нашел в чем еще можно обвинить своего соперника на пост президента Америки Хиллари Клинтон.