10:29 26.01.2017 | Общество | Новости
100158714:labazovych

Хиллари Клинтон хочет вести свое телешоу

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, которое будет посвящено актуальным проблемам современности.
 

Хиллари Клинтон хочет вести свое телешоу

Об этом сообщает издание Тownhall.

Как отмечается, Клинтон планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и мыслителей.

"Она говорила очень убедительно относительно собственного телевизионного шоу. В роли телеведущей, она будет обсуждать вопрос дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями", - говорится в сообщении.

Согласно ее словам, она увеличить количество сторонников как Демократической партии, так и своих собственных фанатов.

"Это способ вернуться и позиционировать себя для следующего забега в гонке за кресло в Белом доме, начиная примерно через год", - сказано в издание. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальный миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нашел в чем еще можно обвинить своего соперника на пост президента Америки Хиллари Клинтон.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив