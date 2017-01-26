Хиллари Клинтон хочет вести свое телешоу

Экс-госсекретарь и кандидат в президенты США Хиллари Клинтон рассматривает идею стать ведущей телевизионной передачи, которое будет посвящено актуальным проблемам современности.
Об этом сообщает издание Тownhall.
Как отмечается, Клинтон планирует приглашать к себе в студию мировых лидеров и мыслителей.
"Она говорила очень убедительно относительно собственного телевизионного шоу. В роли телеведущей, она будет обсуждать вопрос дня с прогрессивной точки зрения, приглашать важных гостей, и делать интервью с мировыми лидерами и прогрессивными мыслителями", - говорится в сообщении.
Согласно ее словам, она увеличить количество сторонников как Демократической партии, так и своих собственных фанатов.
"Это способ вернуться и позиционировать себя для следующего забега в гонке за кресло в Белом доме, начиная примерно через год", - сказано в издание.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", скандальный миллиардер и кандидат в президенты США Дональд Трамп нашел в чем еще можно обвинить своего соперника на пост президента Америки Хиллари Клинтон.