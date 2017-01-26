01:00 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы

Гражданина Бразилии, вербовавшего наемников и воевавшего на стороне "ДНР", приговорили к 13-ти годам тюрьмы. 

Боевик

Об этом передает пресс-служба прокуратуры столицы на странице в Facebооk. Правоохранители провели задержание иностранного вербовщика в аэропорту "Борисполь" после его прибытия из Бразилии.

Как выяснилось - с сентября 2014 г. по май 2015 г. гражданин Бразилии пребывал в составе 1-го батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР". Выполнял он функции управляющего ротой и разведчика. Участвовал в военных действиях в районе с. Первомайское, Горловка, в боях под Дебальцево.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " ДНР" сообщали о том, что задержали убийц Моторолы.


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