Боевик "ДНР" из Бразилии приговорен к 13 годам тюрьмы

Об этом передает пресс-служба прокуратуры столицы на странице в Facebооk. Правоохранители провели задержание иностранного вербовщика в аэропорту "Борисполь" после его прибытия из Бразилии.

Как выяснилось - с сентября 2014 г. по май 2015 г. гражданин Бразилии пребывал в составе 1-го батальона "Викинг" 1-й бригады "ДНР". Выполнял он функции управляющего ротой и разведчика. Участвовал в военных действиях в районе с. Первомайское, Горловка, в боях под Дебальцево.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в " ДНР" сообщали о том, что задержали убийц Моторолы.