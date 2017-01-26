Аваков пообещал в ближайшее время отчитаться по убийству Шеремета

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Арсен Аваков. Он также отметил, что он не владеет результатами следствия и на данный момент не уполномочен обнародовать факты и итогов этого расследования.

Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории России.

Как сообщал УРА-Информ, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля, находясь в автомобиле руководителя интернет-издания Украинская правда Алены Притулы.

22 сентября Аваков сообщил о закрытии информации по делу Шеремета.