09:16 26.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков пообещал в ближайшее время отчитаться по убийству Шеремета

На следующей неделе Министерство внутренних дел проведет брифинг во время которого министр и руководители следственной группы расскажут о ходе расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

Аваков пообещал в ближайшее время отчитаться по убийству Шеремета

Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Арсен Аваков. Он также отметил, что он не владеет результатами следствия и на данный момент не уполномочен обнародовать факты и итогов этого расследования.

Напомним, ранее народный депутат Антон Геращенко заявил, что, по мнению следователей, убийство Павла Шеремета и покушение на него было реализовано с одного и того же диверсионно-террористического центра на территории России.

Как сообщал УРА-Информ, журналист Павел Шеремет погиб в центре Киева 20 июля, находясь в автомобиле руководителя интернет-издания Украинская правда Алены Притулы.

22 сентября Аваков сообщил о закрытии информации по делу Шеремета.


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