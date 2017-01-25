Полиция задержала группу автоугонщиков - ВИДЕО

В среду, 25 января, около шести часов утра полиция провела 42 обыска по месту их проживания или временного проживания. Всего было задержано около пяти человек.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев. По его словам, правоохранительные органах обратили внимание на то, что участились случаи возврата угнанных автомобилей за вознаграждение.

Проверив все данные, полиция установила, что за последние полгода угон автомобилей с целью компенсации за возврат принес ущерба на десятки миллионов гривен, - посния Князев.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 года Служба безопасности Украины ликвидировала банду автоугонщиков, в состав которой входили следователи полиции, в Запорожской области.