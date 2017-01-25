Горожане в Покровске требуют уволить силовиков, не дающих городу работать

Горожане обратились к Президенту, Премьер-министру, спикеру Верховной Рады и генеральному прокурору с требованием отправить в отставку местного прокурора Александра Щепихина, которого участники митинга обвинили в «политическом рейдерстве».

Помимо прокурора, граждане выразили недоверие руководителю местного УБЭП Розумняку. Митингующие заявили, что силовики, вступив в сговор с прежним городским руководством и аутсайдерами прошедших местных выборов, стремятся захватить власть в Покровске, реанимировав ранее действовавшие в городе преступные схемы.

«Настоящая банда в прокурорских погонах во главе с прокурором города Щепихиным и начальником УБЭП Розумняком вступила в сговор с председателем райгосадминистрации Анатолием Шишко и депутатом горсовета Сергеем Андрейченко ради того, чтобы осуществить рейдерский захват власти в нашем городе и восстановить все преступные схемы массового обворовывания людей», – говорится в тексте обращения.

После митинга представители громады пришли на сессию покровского городского совета с требованием включить вопрос о недоверии силовикам в повестку дня. Депутаты пошли навстречу требованиям общественности, и большинством голосов выразили недоверие местным силовикам.

В случае, если представители центральных органов власти не выполнят требований митингующих, те обещают продолжить акции протеста как в Покровске, так и в Киеве.

Покровский городской голова Руслан Требушкин занял пост в конце 2015 года. В 2016 году, под его руководством, в городе была внедрена правительственная программа децентрализации. Успехи покровской громады отметил в своём блоге Премьер-министр Владимир Гройсман. «Сегодняшний пример – город Покровск Донецкой области, в котором за 11 месяцев 2016 года в местный бюджет поступило 292 миллиона гривен, что на 46,5% больше, чем за аналогичный период минувшего года», – написал глава правительства.