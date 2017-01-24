23:49 24.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Виту Заверуху выпустили под залог - ВИДЕО

Подозреваемую в убийстве двух правоохранителей Виту Заверуху выпустили под залог.

Виту Заверуху выпустили под залог - ВИДЕО

1,6 миллионов гривен за нее заплатил бизнесмен Алексей Тамразов. Как написала во вторник, 24 января, на своей страничке в Facebook пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных Татьяна Близнюк, Вита Заверуха на свободе, залоговые деньги внесены.

Эту же информацию подтверждают и в волонтерской группе С14. Молодая украинка вышла на свободу и будет придерживаться всех законных процедур и на судах докажет свою невиновность, – говорится в сообщении группы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в начале мая 2015 года в Киеве задержали грабителей АЗС, которые расстреляли милиционеров. Тогда в результате нападения на правоохранителей погибли двое милиционеров, еще трое получили ранения.

Задержанная по этому делу Заверуха ранее служила в батальоне "Айдар" в зоне АТО.


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