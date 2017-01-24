23:29 24.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобороны заявляют об угрозе экологической катастрофы на Донбассе

На Донбассе на данный момент существует серьезная угроза экологической катастрофы.

В Минобороны заявляют об угрозе экологической катастрофы на Донбассе

Среди двадцати основных объектов, где необходимо провести восстановительные работы, особенно проблемными являются четыре. Их стабильное функционирование можно запустить с июля.

Об этом во вторник, 25 января, рассказал руководитель украинской стороны Совестного центра контроля и координации Анатолий Петренко. По его словам, одной из таких угроз является фенольный завод в населенном пункте Новгородское, занимающийся переработкой последствий деятельности "Авдеевского коксохима".

Мощности завода позволяют химическим способом нейтрализовать химические вещества и делают невозможным загрязнение окружающей среды, однако, поскольку, украинская сторона не имеет гарантий безопасности проведения работ, здесь уже сосредоточилось более полумиллиона кубических метров ядовитых веществ.

В случае его повреждения, а он находится в межпозиционном пространстве, существует угроза утечки фенола, формальдегида, серной кислоты в реку Кривой Торец и, как следствие, загрязнение реки Северский Донец, - пояснил Петернко, добавив, что эта река является единственным источником питьевой воды для всего Донбасса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее об угрозе загрязнения отходами фенольного завода говорил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.


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