В Лондоне из-за тумана уже отменили около 200 авиарейсов

Во вторник, 24 января, в аэропорту "Хитроу" вновь не взлетели около ста самолетов. По информации администрации аэропорта стойкий туман сократил видимость в аэропорту.

Тут также были задержаны около 1300 регулярных авиарейсов. Всего за два дня было отменено около 200 рейсов.

Как сообщают местные СМИ, отменен также один рейса в аэропорту "Гатвик", тогда как в других аэропортах - "Кембридж", "Станстед" и аэропорту Эдинбурга пассажирами сообщили о возможных задержках в отправлении рейсов.

Вместе с тем синоптики предупреждают о сильных туманах. В связи с чем возникает возможность опасности для Уэльса, графств Мидлендс, Йоркшир и Хамбер на северо-западе Англии и на юге страны.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Лондоне резко увеличился уровень загрязнения воздуха. В связи с чем городские власти объявили высокая степень тревоги. По словам мэра британской столицы Садика Хана, это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры. Люди должны обезопасить себя от такого скверного воздуха, – пояснил он.