Полиция задержала помощницу судьи Аппеляционного суда - ФОТО

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро подозревают ее в получении взятки. Как сообщает пресс-служба НАБУ, подозреваемая обещал гражданину вынесение коллегией судей Высшего специализированного суда по рассмотрению гражданских и уголовных дел решения в его интересах.

За свои услуги женщина просила 23 тысячи долларов или более 627 тысяч гривен. Сегодня помощница судьи получила оговоренную сумму, а затем была задержана детективами Бюро.

Против нее открыто уголовно дело по статьям Уголовного Кодекса Украины Мошенничество, Покушение на преступление, Виды соучастников, Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

В суд также подано ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники столичной налоговой милиции разоблачили предпринимательский, которые не платят налоги. По данным налоговиков общая сумма неуплаты составляет более 7,5 миллиона гривен.