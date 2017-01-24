Как соратники Януковича борются с коррупцией

Официально его учредителями значатся юристы Виталий Белоус и Максим Могильницкий, говорится в статье "Победят ли коррупцию люстрированные коррупционеры?" на сайте " Антикорр ".

Основной целью деятельности Бюро "Громекс" является выявление и пресечение коррупционных проявлений и действий со стороны чиновников, а также общественный контроль деятельности государственных органов власти и органов местного самоуправления.

Как говорится в статье, Бюро "Громекс" оформляет запросы по обращениям в государственные структуры не от имени этой организации, а от имени общественной организации с другим названием "Общественно-патриотическое движение "Правда".

Создателем и руководителем Бюро "Громекс", а также "Общественно-патриотического движения "Правда" является высокопоставленный чиновник из близкого окружения Виктора Януковича, бывший 1-й заместитель Генерального прокурора Украины. В феврале 2014 года после бегства из страны его шефа Виктора Пшонки, Виталий Белоус даже успел недолго побывать в должности и.о. Генерального прокурора Украины.

Во времена Януковича, нынешний "борец" с коррупцией получил большой опыт в создании коррупционных схем. Об этом в свое время заявила бывший народный депутат Украины Леся Оробец, ссылаясь на данные "Центра противодействия коррупции". По ее словам, Виталий Белоус "на предыдущей должности фактически покрыл растрату 647 миллионов гривен в 15 делах.

После Революции достоинства председатель движения "Правда" попал под люстрацию. Отсюда, - как говорится в статье, - и его "увлеченность" общественной деятельностью.

Партнером Виталия Белоуса по "содействию развития правового демократического государства" является соучредитель Бюро "Громекс" Максим Могильницкий, бывший заместитель прокурора города Киева в 2011-2014 гг., уволенный из органов прокуратуры.

Автор статьи также задается вопросом, откуда у общественной некоммерческой организации средства на содержание офиса в центре города и зарплату сотрудникам. К тому же, к "общественному контролю" в фирме подходят очень избирательно: контроль у подчиненных Виталия Белоуса ограничивается столичными коммунальными предприятиями "Київблагоустрій", "Київенерго", "Київпастранс". А коррупционных проявлений в органах законодательной, исполнительной и судебной "Громекс" почему-то не видит.