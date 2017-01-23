03:00 23.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Празднование Дня Соборности в Украине прошло без происшествий, - ГосЧС

День Соборности Украины прошел без чрезвычайным ситуациям.

Празднование Дня Соборности в Украине прошло без происшествий, - ГосЧС

Во всех регионах Украины проходили торжественные мероприятия, на которые собиралось значительное число людей. Их безопасность охраняли семь тысяч спасателей и две тысячи единиц техники.

Об этом в воскресение вечером, 22 января, сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве напомнили, что сегодня во всех регионах Украины проходили торжественные мероприятия, на которые собиралось значительное число людей.

Чтобы избежать возникновения чрезвычайных происшествий, в местах проведения торжеств дежурили подразделения спасателей и полиции.

Так, только в Киеве и области на круглосуточном дежурстве находились более 800 спасателей и 200 единиц техники.

Всего безопасность граждан гарантировали около семи тысяч спасателей. Также, по данным ведомства, подразделения ГосЧС контролировали состояние пожарной безопасности на свыше 530 объектах, задействованных в проведении мероприятий по празднованию Дня Соборности Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине 22 января отмечали День Соборности. Этот праздник ежегодно проходит в Украине с 1999 года и посвящен дню провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.ГосЧС, охрана, День соборности, безопасность


 
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