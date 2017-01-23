ОБСЕ предупреждает об угрозе химического загрязнения на Донбассе

Хранилище отходов, которое находится на территории контролируемой украинской властью в городе Новгородском, находится в непосредственной близости к линии разграничения. Оно зажато между позициями сторон лишь в 400 метрах друг от друга.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 22 января, заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. В связи с чем, по его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, поскольку вся Донецкая область может быть загрязнена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинская сторона поприветствовала и поддержала намерение специальной миссии ОБСЕ в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические способности, которые позволят им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.