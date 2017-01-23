04:00 23.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ОБСЕ предупреждает об угрозе химического загрязнения на Донбассе

На сегодняшний день территория Донецкой области оказалась под угрозой загрязнения отходами фенольного завода.

ОБСЕ предупреждает об угрозе химического загрязнения на Донбассе

Хранилище отходов, которое находится на территории контролируемой украинской властью в городе Новгородском, находится в непосредственной близости к линии разграничения. Оно зажато между позициями сторон лишь в 400 метрах друг от друга.

Об этом на пресс-конференции в воскресенье, 22 января, заявил первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. В связи с чем, по его словам, прекращение огня и разведение сил в этом регионе крайне необходимы, поскольку вся Донецкая область может быть загрязнена.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее украинская сторона поприветствовала и поддержала намерение специальной миссии ОБСЕ в Украине предоставить в распоряжение своих наблюдателей дополнительные технические способности, которые позволят им организовать круглосуточное наблюдение с начала 2017 года.


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