20:56 22.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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За сутки из-за непогоды в Украине погибли четыре человека

По состоянию на вечер воскресенья, 22 января, в результате непогоды за последние сутки на автодорогах Украины погибли четверо людей.

За сутки из-за непогоды в Украине погибли четыре человека

Еще 83 человека получили травмы различной степени тяжести. Такие данные представила сегодня пресс-служба Национальной полиции.

Вместе с тем, по данным ведомства, критической по уровню аварийности все еще остается ситуация в Ивано-Франковской и Донецкой областях. Кроме того, высокий уровень аварийности, где рост количества аварий составляет от 10 до 50%, зафиксирован во Львовской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях. В связи с чем в полиции напоминают, что на автодорогах государственного значения действуют специально оборудованные площадки для отстоя транспорта.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 20 января в результате ДТП, которое произошло на Ровенщине, семь человек были травмированы и были доставлены в больницу.


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