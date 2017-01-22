За день боевики 24 раза обстреляли огонь по украинским позициям

В результате таких действий с начала суток были ранены четверо украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, об этом говорится в сообщении пресс-центр штаба АТО.

В частности, по данным штаба, на мариупольском направлении сегодня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник обстрелял населенные пункты Лебединский, Марьинка, Чермалык, Широкино и Водяное. По Марьинке, Новотроицкому и Красногоровке огонь вели снайперы.

На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Вместе с тем на донецком направлении оккупанты сегодня применяли 120 миллиметровые минометы в районе поселка Пески. Тут де весь день работал снайпер. По Новгородской, Авдеевке и Зайцево стреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

Напомним, российские наемные войска и боевики, несмотря на праздники, продолжают обстреливать украинские позиции.