Власти Малайзии из-за наводнения закрыли 27 школ

При этом из районов бедствия пришлось эвакуировать почти четыре тысячи человек. Как сообщают местные СМИ, которые цитируют слова главы департамента образования штата Тренггану Шафруддин Али Хуссин, закрытие школ коснулось более 5,8 тысячи школьников и 681 учителя.

Всего было закрыто 27 школ в пяти округах штата, - пояснил он, добавив, что такое решение было принято утром в воскресенье из-за усиления наводнений.

Глава департамента также подчеркнул, что многие из этих школ затоплены, а некоторые из дорог перекрыты. При этом некоторые школы использовались в качестве эвакуационных центров, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 22 января, на юго-востоке Соединенных Штатов Америки пронесся торнадо. Стихийное бедствие затронуло штаты Техас, Луизиана, Миссисипи, Джорджия, Южная Каролина и Алабама. По предварительным данным 15 человек погибли. Десятки человек получили травмы.