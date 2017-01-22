Украинские БТР успешно протестировали в Индонезии

Так, индонезийский Корпус морской пехоты протестировал украинские БТР-4М – испытания прошли на берегу Яванского моря, около города Тангеранг. Об этом сообщает Defence blog.

БТР-4М был разработан конструкторским бюро г. Харьков. Новая версия БТР имеет немецкие двигатели Deutz, а также получила некоторые обновления. Бронетранспортер-амфибия может плавать в море без изменений в конфигурации.

Минобороны Индонезии уже заключило договор с "Укроборонпромом" в 2014 г. на поставку пяти БТР-4. Транспортные средства, доставленные в Индонезию в сентябре 2016 г. - первый факт военного экспорта Украины в эту страну почти за 20 лет.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Петр Порошенко лично испытал новый БТР-4.