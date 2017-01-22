Украинка спела гимн на инаугурации Трампа

Об этом певица рассказала в одном в интервью, передает ABC News.

Как отмечается, Дональд Трамп лично позвонил менеджеру Иванко, чтобы пригласить певицу спеть на инаугурации.

Добавим, что прабабушка и прадедушка певицы по линии отца - эмигранты из Закарпатья. Прадед Вилльям родился в 1887 году, а в 1910-м - переехал в США. У Вильяма и его жены родились трое детей, которые были записаны по национальности как украинцы. Сама Джеки подтверждает свои корни.

"Да, я знаю, что у меня есть славянские корни. Бабушка рассказывали мне очень интересную историю семьи: ее бабушка была то ли австрийской, то ли украинской принцессой. Она была очень любопытной, потому что много читала. Узнав из книг о такой большой стране, как Америка, она решила увидеть ее во что бы то ни стало. И в конце концов ее мечта сбылась. Так началась история фамилии Иванко на территории США", - рассказала 16-летняя певица.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Ппа Франциск дал совет Дональду Трампу как президенту США.