06:00 22.01.2017 | Общество | Новости
100158412:labazovych

Украинка спела гимн на инаугурации Трампа

На церемонии инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа американский гимн исполнила певица украинского происхождения Джеки Иванко.

Украинка спела гимн на инаугурации Трампа

Об этом певица рассказала в одном в интервью, передает ABC News.

Как отмечается, Дональд Трамп лично позвонил менеджеру Иванко, чтобы пригласить певицу спеть на инаугурации.

Добавим, что прабабушка и прадедушка певицы по линии отца - эмигранты из Закарпатья. Прадед Вилльям родился в 1887 году, а в 1910-м - переехал в США. У Вильяма и его жены родились трое детей, которые были записаны по национальности как украинцы. Сама Джеки подтверждает свои корни.

"Да, я знаю, что у меня есть славянские корни. Бабушка рассказывали мне очень интересную историю семьи: ее бабушка была то ли австрийской, то ли украинской принцессой. Она была очень любопытной, потому что много читала. Узнав из книг о такой большой стране, как Америка, она решила увидеть ее во что бы то ни стало. И в конце концов ее мечта сбылась. Так началась история фамилии Иванко на территории США", - рассказала 16-летняя певица.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Ппа Франциск дал совет Дональду Трампу как президенту США.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив