Суд арестовал подозреваемых в покушении на Геращенко

Злоумышленники будут находится под стражей два месяца, без права внесения залога. Об этом в воскресенье, 22 января, на своей страничке в Facebook написал сам политик.

По его словам, выбирая меру пресечения суд учел все доказательства, приведенные как следователями, так и прокурорами, а также факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами Российской Федерации для участия в подрывной работе против Украины.

Теперь, согласно Уголовному Кодексу Украины обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения, - пояснил Геращенко, добавив, что подозреваемые являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма из Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народным депутатом, на которого пытались совершить покушение в Киеве 21 января, оказался парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.