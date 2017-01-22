20:14 22.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд арестовал подозреваемых в покушении на Геращенко

Шевченковский районный суд города Киеве принял решение арестовать двух подозреваемых в подготовке покушения на народного депутата Антона Геращенко.

Суд арестовал подозреваемых в покушении на Геращенко

Злоумышленники будут находится под стражей два месяца, без права внесения залога. Об этом в воскресенье, 22 января, на своей страничке в Facebook написал сам политик.

По его словам, выбирая меру пресечения суд учел все доказательства, приведенные как следователями, так и прокурорами, а также факт того, что один из двух задержанных был досрочно амнистирован оккупационными властями Крыма и спецслужбами Российской Федерации для участия в подрывной работе против Украины.

Теперь, согласно Уголовному Кодексу Украины обоим грозит мера наказания вплоть до пожизненного заключения, - пояснил Геращенко, добавив, что подозреваемые являются важными свидетелями организации планомерного и целенаправленного государственного терроризма из Российской Федерации.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народным депутатом, на которого пытались совершить покушение в Киеве 21 января, оказался парламентарий от "Народного фронта" Антон Геращенко.


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