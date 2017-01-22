23:27 22.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Прокуратура в феврале намерена завершить следствие по делу Януковича, - Луценко

Завершить расследование по делу о государственной измене бывшего президента Виктора Генеральная прокуратура Украины планирует в феврале.

Прокуратура в феврале намерена завершить следствие по делу Януковича, - Луценко

Об этом в воскресенье, 22 января, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. При этом он отметил, что надеется на добросовестность адвокатов.

И тогда мы будем делать все, чтобы в феврале следствие было завершено и начат судебный процесс. Мы будем делать все не для того, чтобы было быстрее, а для того, чтобы было качественно, - пояснил Луценко, добавив, что расследование будет проводиться исключительно в правовой плоскости.

Оно, безусловно, будет обжаловано в международных инстанциях, это мы понимаем и поэтому делаем все исключительно по букве закона буквально до каждой запятой, - отметил генеральный прокурор.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Россию направлены два запроса о правовой помощи, в которых, в частности поднимается вопрос допроса бывшего президента Украины Виктора Януковича в рамках уголовного производства о государственной измене.


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