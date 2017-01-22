Мадонна обматерила Трампа, а после прямой эфир прервался

Во время выступления на "Марше женщин", поп-королева для обращения к Трампу использовала нецензурную речь, передает The Hollywood Reporter.

Вживую ее слушали около полумиллиона человек. По словам Мадонны, наступил «новый век тирании, где в опасности находятся не только женщины, но и все маргиналы".

"Для наших недоброжелателей, которые настаивают на том, что этот марш никогда и ни к чему не приведет. Пошли вы", – отметила Мадонна и не преминула повторить это слово еще раз.

Известно, что трансляцией выступления занимались такие телеканалы как C-SPAN, CNN и MSNBC. После заявления звезды, они внезапно прервали трансляцию.

Отметим, что около двух миллионов граждан стали участниками специального марша женщин после инаугурации миллиардера на пост президента в разных уголках Америки.

Как сообщал "УРА-Информ", инаугурация Дональда Трампа произошла 20 января. Эта церемония стала самой дорогостоящей в истории проведения подобных мероприятий в США.