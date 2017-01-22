Ксения Собчак впечатлила сеть секретами грудного вскармливания

Соответствующие фото Собчак опубликовала в своем Instagram.

Отметим, маленький Платон, которому недавно исполнилось два месяца, изменил жизнь своих родителей Ксении Собчак и Максима Виторгана. Теперь посты о светской жизни и тусовках перемежаются с публикациями, посвященными ощущениям молодой мамы и приятным заботам, в которые погружаются женщины с рождением ребенка. Так, на своей странице в Instagram светская львица поделилась, каким образом можно облегчить весь процесс, в котором задействован молокоотсос.

"Не нужно переливать молоко из бутылочки в пакет - есть удобная клейкая лента, благодаря которой пакет крепится к молокоотсосу и сцеживание происходит прямо в пакетик", — подписала фото Собчак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", популярная ведуща Ксения Собчак, любящая экспериментировать со своей внешностью, опять поразила своих фанатов новым образом.