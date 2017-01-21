В зоне АТО за сутки погиб один силовик

При этом никто из военнослужащих не получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам хода АТО Александр Мотузяник. По его словам - в течение прошлых суток в результате ведения боевых действий погиб один украинский силовик, при этом раненых не было - добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, из одного из районов зоны АТО пытались вывезти арсенал оружия. Однако сотрудники СБУ предотвратили похищение оружия, задержав злоумышленников в Попаснянском районе Луганщины. Также тайник с боеприпасами был ликвидирован возле Лисичанска.