14:40 21.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки погиб один силовик

За прошлые сутки в зоне проведения АТО на востоке Украины погиб один украинский силовик.

В зоне АТО за сутки погиб один силовик

При этом никто из военнослужащих не получил ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам хода АТО Александр Мотузяник. По его словам -  в течение прошлых суток в результате ведения боевых действий погиб один украинский силовик, при этом раненых не было - добавил он.

Как сообщал УРА-Информ, из одного из районов зоны АТО пытались вывезти арсенал оружия. Однако сотрудники СБУ предотвратили похищение оружия, задержав злоумышленников в Попаснянском районе Луганщины. Также тайник с боеприпасами был ликвидирован возле Лисичанска.


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