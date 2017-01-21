В Санкт-Петербурге задержали активиста на акции против войны в Украине

Об этом сообщает местное издание "Фонтанка".

Как отмечается, двое пикетчиков с плакатами, призывающими "Остановить войну в Украине", стали на Малой Конюшенной улице в 16:00. Кроме того, около 20 активистов начали молча раздавать прохожим воздушные шарики желтого и голубого цветов.

"Пикетчиков было трое, но одного из них сотрудники полиции задержали до того, как он успел развернуть плакат. Двое остались находиться друг от друга на расстоянии более 50 метров, установленных законом для одиночных пикетов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, свою акцию на том же месте проводили несколько представителей Национально-освободительного движения (НОД) с плакатами, прославляющими так называемую "новороссию", "русскую весну" и СССР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в России завели дело на бывшего учителя немецкого языка Александра Бывшева из-за стихотворения про Украину.