Папа Франциск дал совет Трампу как президенту США

Папа Римский Франциск в письме поздравил президента США Дональда Трампа со вступлением в должность президента США и пожелал ему руководствоваться духовными и нравственными ценностями.
Об этом сообщает CNN.
"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы в принятии решений вы руководствовались богатыми духовными и нравственными ценностями, которые сформировали историю американского народа и обязательства вашей страны к продвижению человеческого достоинства и свободы во всем мире", - отметил Франциск.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", избранный президент США Дональд Трамп во время концерта в Вашингтоне, который проходил в канун его инаугурации, пообещал объединить Америку.