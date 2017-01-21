Папа Франциск дал совет Трампу как президенту США

Об этом сообщает CNN.

"В то время, когда наша человеческая семья страдает от серьезных гуманитарных кризисов, требующих объединенных политических ответов, я молюсь, чтобы в принятии решений вы руководствовались богатыми духовными и нравственными ценностями, которые сформировали историю американского народа и обязательства вашей страны к продвижению человеческого достоинства и свободы во всем мире", - отметил Франциск.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", избранный президент США Дональд Трамп во время концерта в Вашингтоне, который проходил в канун его инаугурации, пообещал объединить Америку.