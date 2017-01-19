В центре Запорожья грабители устроили перестрелку с полицейскими

Инцидент произошел около семи часов вечера на проспекте Металлургов. В результате перестрелки злоумышленник был ранен.

Как сообщает отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в области, двое неизвестных зашли в магазина по продаже и ремонту мобильных телефонов. Они несколько раз выстрелили в воздух, забрали около двух тысяч долларов и скрылись в неизвестном направлении.

Приехав на место происшествия полицейские по горячим следам догнали граждан, похожих по описанию на злоумышленников. Однако один из них открыл огонь по правоохранителям из травматического пистолета.

В ответ оперативники также начали стрелять и, в результате ранили одного их них. Им оказался ранее судимый житель Запорожья. Его доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Полиция изъяла у задержанного травматический пистолет с уничтоженными номерами и похищенные в магазине деньги.

Открыто уголовно дело по статье Уголовного кодекса Украины Разбой. Теперь ему грозит двенадцать лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове в ночь на среду, 18 января, прогремел взрыв. В жилом доме на улице Фейербаха взорвалась граната. В результате инцидента погиб мужчина. Еще один человек с многочисленными травмами попал в больницу.