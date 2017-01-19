В Подольске слепили рекордного снеговика - ФОТО

Его высота составила шесть метров и три сантиметра, а диаметр - 11 метров. Это рекорд в Украины, которые зарегистрирован представителем Национального реестра рекордов Украины.

В то же время его установители рассказали, что лепили своего снеговика несколько дней с помощью лопат и лестниц. При этом на скульптуру ушло около трех тонн снега, - заверили участники снежного сооружения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайском городе Харбин из снега вылепили гигантского снеговика. Снеговик выставлен на выставке скульптур, а на его высота составила 34 метра.

Как сообщает CCTV, на сооружение скульптуры его создатели потратили более 20 тысяч кубометров снега. Снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.