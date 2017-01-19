00:30 19.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100158194:Polishuk

В Подольске слепили рекордного снеговика - ФОТО

В городе Подольске Одесской области местные жители слепили самого большого снеговика.

В Подольске слепили рекордного снеговика - ФОТО

Его высота составила шесть метров и три сантиметра, а диаметр - 11 метров. Это рекорд в Украины, которые зарегистрирован представителем Национального реестра рекордов Украины.

В то же время его установители рассказали, что лепили своего снеговика несколько дней с помощью лопат и лестниц. При этом на скульптуру ушло около трех тонн снега, - заверили участники снежного сооружения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в китайском городе Харбин из снега вылепили гигантского снеговика. Снеговик выставлен на выставке скульптур, а на его высота составила 34 метра.

Как сообщает CCTV, на сооружение скульптуры его создатели потратили более 20 тысяч кубометров снега. Снеговик стал самой высокой экспозицией выставки.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив