В Крещение три тысячи спасателей станут дежурить на водоемах

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС. На водоемах Украины установят 928 спасательных постов. В целом же 19 января на дежурстве на водоемах намерены находиться 2 838 спасателей и 541 единица техники - сообщили спасатели.

Более того, во всех регионах Украины накануне спасатели ГСЧС проводили профилактику с населением и учили людей правилам поведения на воде на праздновании Крещения. 19 января в стране, как известно, отмечают религиозный праздник - Крещение. В этот день массово люди ходят на водоемы, чтобы окунуться в воду.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на Крещение обустроили шесть мест для купания.