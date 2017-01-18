В Ровно главную новогоднюю елку превратят в скамейки

Об этом рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Ровно. Выяснилось, что демонтаж начнут сразу после Крещения. Дерево будет распилено на доски, из которых в скверах и парках и сделают скамейки. Стоимость демонтажа пока что не называют. Установка елки в этом году обошлась в 165 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2015 г. - в столице планировалось установить скамейки на солнечных батареях. Такие скамейки планируют делать из дуба и металла. Они будут разработаны в стильном дизайне. Лавки станут доступны в рамках внедрения программы Именные инвестиции.