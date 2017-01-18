16:15 18.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100158177:mysnichenko

В Ровно главную новогоднюю елку превратят в скамейки

Главную новогоднюю елку г. Ровно вскоре порежут на скамейки. 

В Ровно главную новогоднюю елку превратят в скамейки

Об этом рассказали в управлении жилищно-коммунального хозяйства города Ровно. Выяснилось, что демонтаж начнут сразу после Крещения. Дерево будет распилено на доски, из которых в скверах и парках и сделают скамейки. Стоимость демонтажа пока что не называют. Установка елки в этом году обошлась в 165 тыс. грн.

Как сообщал УРА-Информ, ранее – в 2015 г. - в столице планировалось установить скамейки на солнечных батареях. Такие скамейки планируют делать из дуба и металла. Они будут разработаны в стильном дизайне. Лавки станут доступны в рамках внедрения программы Именные инвестиции.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив