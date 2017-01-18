В Херсоне жители многоэтажки перекрыли дорогу

Об этом рассказали участники акции. Автодорогу перекрыли по проспекту 200 лет г. Херсон. Согласно рассказам людей, на этот поступок они пошли, так как в их доме выключили свет. В жилом доме также нет природного газа, потому люди не могут готовить еду без света.

Также по словам жильцов - задолжал за свет именно ЖЭК. На месте на данный момент дежурят полицейские.

Как сообщал УРА-Информ, активисты около Ровно перекрыли дорогу "Киев-Чоп" – в мае 2016 г. Люди требовали отмены изменений в сфере растаможки авто. Участники акции пояснили, что авто, пригнанное из Европы, растаможивали в г. Ровно. А теперь сделать этого нельзя.