Украина и Латвия договорились о возврате активов Януковича, - Енин

В среду, 18 января, генеральный прокурор Юрий Луценко намерен обратиться к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением сформировать межведомственную делегацию. Об этом сегодня в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель генпрокурора Евгений Енин.

Он пояснил, что именно во время переговоров с латвийской стороной будет определен порядок и объем возврата этих денег. Конструктивное решение этого вопроса является выгодным как для Украины, так и Латвии, - заверил Енин, пояснив, что, во-первых, это не последние деньги, которые Украина рассчитывает вернуть из Латвии совместными усилиями, а во-вторых, важно в контексте репутации Латвии в рамках ее членства в Организации экономического сотрудничества и развития.

Важным также является результат, который бы мы могли совместно представить в рамках глобального форума по борьбе с клептократией летом этого года в США, - подчеркнул заместитель генпрокурора.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Украина и Швейцария скоординировали работу ведомств обеих стран, работающих над возвратом активов экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в швейцарских банках.