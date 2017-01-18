На мариупольском направлении задержан террорист с российским паспортом

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Так, 18 января 2017 г. на мариупольском направлении около позиций украинских войск был задержан член оккупационных войск. В процессе проверки его документов было установлено, что человек является гражданином России - жителем г. Курганинск.

Более того, при нем были также найдены документы, удостоверяющие принадлежность человека к одному из подразделений вооруженных формирований ОРДО – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре на Донетчине был задержан террорист "ДНР".