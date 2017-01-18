19:34 18.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100158192:mysnichenko

На мариупольском направлении задержан террорист с российским паспортом

На мариупольском направлении был задержан террорист с документами, удостоверяющими российское гражданство.

На мариупольском направлении задержан террорист с российским паспортом

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО. Так, 18 января 2017 г. на мариупольском направлении около позиций украинских войск был задержан член оккупационных войск. В процессе проверки его документов было установлено, что человек является гражданином России - жителем г. Курганинск.

Более того, при нем были также найдены документы, удостоверяющие принадлежность человека к одному из подразделений вооруженных формирований ОРДО – также сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в декабре на Донетчине был задержан террорист "ДНР". 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив