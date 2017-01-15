В Панаме строят деревню из пластиковых бутылок

Об этом сообщает Novate.ru.

Как отмечается, идея принадлежит канадцу Роберту Бизо. Недавно он перебрался жить на панамский остров и заметил, что побережье буквально усеяно выброшенными бутылками из-под воды и сладких напитков.

Первый дом необычной деревни готов, также заканчивается строительство двухэтажного особняка.

"Технология строительства заключается в том, что пустые бутылки укладываются в связанные между собой проволочные сетки, а потом помещаются в стальные каркасы. Затем рабочие делают проводку и все необходимые коммуникации. Стены покрывают бетонным раствором, а на завершающем этапе штукатурят, вставляют окна и двери, делают крышу", - говорится в сообщении.

Согласно словам Роберта Бизо, для строительства первого дома понадобилось более 10 тысяч бутылок. Также он утверждает, что подобное жилище обладает хорошей теплоизоляцией и не требует установки кондиционера.

Кроме того, под будущую "пластиковую" деревню отведено 33,5 гектаров площади. На этом участке планируется построить от 90 до 120 домов. В свою очередь, помимо жилых домов, Бизо хочет возвести павильон для занятий йогой и магазин.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее Израиль проигнорировал резолюцию ООН о запрете строительства поселений на территории Палестины, и принял решение начать строительство еврейских поселений на палестинской территории.