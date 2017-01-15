03:10 15.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Притула опубликовал архивное фото с Кузьмой Скрябиным

Известный украинский ведущий Сергей Притула поделился своими воспоминаниями от знакомства с лидером группы "Скрябин" Андреем Кузьменко.

Притула опубликовал архивное фото с Кузьмой Скрябиным

Соответствующие фото Притула опубликовал на своей странице в Facebook.

"Знакомство с Кузьмой, Шурой и Ростиком. После "Языки рыб", "Технофайт" и альбома "Сказки" пропустить их концерт было бы грехом! Не буду уточнять, что именно я делал на концерте "Скрябина", но это стало залогом приглашение к ребятам в гримерку. И да, на мне тот самый свитер, что и на фото в предыдущем посте. В девяностые жилось не так богато, как хотелось бы", - написал шоумен.

Также Притула подчеркнул, что Кузьме на тот момент было 30 лет, а самому притуле – всего 17.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее известный украинский шоумен и телеведущий  Сергей Притула показал редкое фото.


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