Притула опубликовал архивное фото с Кузьмой Скрябиным

Соответствующие фото Притула опубликовал на своей странице в Facebook.

"Знакомство с Кузьмой, Шурой и Ростиком. После "Языки рыб", "Технофайт" и альбома "Сказки" пропустить их концерт было бы грехом! Не буду уточнять, что именно я делал на концерте "Скрябина", но это стало залогом приглашение к ребятам в гримерку. И да, на мне тот самый свитер, что и на фото в предыдущем посте. В девяностые жилось не так богато, как хотелось бы", - написал шоумен.

Также Притула подчеркнул, что Кузьме на тот момент было 30 лет, а самому притуле – всего 17.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", ранее известный украинский шоумен и телеведущий Сергей Притула показал редкое фото.