На дорогах Украины сняты все ограничения движения

При этом в Прикарпатье ограничения сняли в 16:40 Все ограничения движения из-за непогоды на дорогах страны были сняты. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Также известно, что ограничение движения крупногабаритных, а также тяжеловесных и грузовых авто, действовавшее на автодорогах Закарпатской и Ивано-Франковской областей 14-го января, снято. К примеру - движение на Закарпатье транспорта было полностью восстановлено в 16:15, а в Прикарпатье – уже в 16:40. Согласо данным ГСЧС, на автодорогах государственного, а также регионального значения пробки не были зафиксированы.

Как сообщал УРА-Информ, в западных областях Украины утром 14 января ограничили движение грузовиков.