23:40 14.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО за сутки погиб один военный

С начала этих суток и до 18:00 по итогам обстрелов со стороны террористов на Донбассе один украинский военный погиб, а также еще двое были ранены.

В зоне АТО за сутки погиб один военный

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Согласно сообщению – в целом - по данным штаба, на всех направлениях - донецком, а также на мариупольском и луганском – было зафиксировано 28 обстрелов. Сообщается также, что террористы использовали во время своих обстрелов тяжелое вооружение, противотанковые ракетные комплексы – в том числе.

Как сообщал УРА-Информ, террористы в зоне АТО стремятся к эскалации конфликта. Зафиксировано расширение географии ведения боевых действий – сообщал ранее Александр Мотузяник.


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