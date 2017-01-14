В зоне АТО за сутки погиб один военный

Об этом сообщает пресс-центр АТО. Согласно сообщению – в целом - по данным штаба, на всех направлениях - донецком, а также на мариупольском и луганском – было зафиксировано 28 обстрелов. Сообщается также, что террористы использовали во время своих обстрелов тяжелое вооружение, противотанковые ракетные комплексы – в том числе.

Как сообщал УРА-Информ, террористы в зоне АТО стремятся к эскалации конфликта. Зафиксировано расширение географии ведения боевых действий – сообщал ранее Александр Мотузяник.