В украинских кинотеатрах покажут фильм про Джамалу

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, в фильме обещают показать другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру, рассказали создатели документалки.

Также словам создателей ленты, фильм представит другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру.

Кроме того, “Jamala.UA” стал дебютом для режиссера Анны Акулевич.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение подарить певице Джамале трехкомнатную квартиру в Соломенском районе Киева.