01:22 14.01.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100157816:labazovych

В украинских кинотеатрах покажут фильм про Джамалу

Весной в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма Jamala.UA, в котором расскажут о путях крымскотатарской певицы к победе на Евровидении-2016.

В украинских кинотеатрах покажут фильм про Джамалу

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, в фильме обещают показать другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру, рассказали создатели документалки.

Также словам создателей ленты, фильм представит другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру.

Кроме того, “Jamala.UA” стал дебютом для режиссера Анны Акулевич.

Напомним, как сообщал "Ура-Информ", мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение подарить певице Джамале трехкомнатную квартиру в Соломенском районе Киева.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив