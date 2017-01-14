В украинских кинотеатрах покажут фильм про Джамалу

Весной в украинских кинотеатрах анонсируют выход документального фильма Jamala.UA, в котором расскажут о путях крымскотатарской певицы к победе на Евровидении-2016.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Как отмечается, в фильме обещают показать другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру, рассказали создатели документалки.
Также словам создателей ленты, фильм представит другую сторону Джамалы без сценического блеска, света прожекторов и игры на камеру.
Кроме того, “Jamala.UA” стал дебютом для режиссера Анны Акулевич.
Напомним, как сообщал "Ура-Информ", мэр Киева Виталий Кличко дал распоряжение подарить певице Джамале трехкомнатную квартиру в Соломенском районе Киева.