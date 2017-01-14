19:39 14.01.2017 | Общество | Новости
100157872:mysnichenko

В России не работают украинские телеканалы, - Геращенко

В России сейчас не работают украинские телеканалы.

В России не работают украинские телеканалы, - Геращенко

Почему-то это не волнует ни ОБСЕ, ни международные журналистские организации. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко.

По ее словам – сейчас в России ни один украинский телеканал не работает. При этом в РФ живет большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, а также десятки тысяч украинцев там трудятся, сотни - выехали в результате агрессии РФ на Донбассе. Там сидят украинцы-политзаключенные в тюрьмах и все эти люди имеют право на украинский язык и на украинские телеканалы - отметила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко призвал восстановить на Донбассе вещание украинских телеканалов.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив