В России не работают украинские телеканалы, - Геращенко

Почему-то это не волнует ни ОБСЕ, ни международные журналистские организации. Об этом в Facebook сообщила первый замглавы Верховной Рады, представитель Украины в контактной группе Ирина Геращенко.

По ее словам – сейчас в России ни один украинский телеканал не работает. При этом в РФ живет большая украинская диаспора, насчитывающая миллионы людей, а также десятки тысяч украинцев там трудятся, сотни - выехали в результате агрессии РФ на Донбассе. Там сидят украинцы-политзаключенные в тюрьмах и все эти люди имеют право на украинский язык и на украинские телеканалы - отметила Геращенко.

Как сообщал УРА-Информ, Петр Порошенко призвал восстановить на Донбассе вещание украинских телеканалов.