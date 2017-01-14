В Москве на собрании в поддержку политзаключенных задержали 50 человек

Одной из активисток в автозаке стало плохо. Об этом сообщил один из задержанных Владимир Залищак. Известно, что автозак, где находится активист, приехал уже в отделение внутренних дел Басманного района города.

Активист отметил, что акция в поддержку политзаключенных в Москве стартовала в 13.00 по киевскому времени. Активисты собрались около памятника Грибоедову. Вначале правоохранители предупредили активистов - из-за проведения несогласованного мероприятия. Вскоре к памятнику Грибоедову "пришла группа патриотов", а потом стартовали задержания.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве митинг планировали провести экоактивисты.