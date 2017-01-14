В Британии людей эвакуируют из-за угрозы наводнения

Правительство Великобритании решило объявить масштабную эвакуацию людей с восточного побережья – по причине угрозы масштабного наводнения. Об этом передает телеканал Sky News.

Власть опасается, что волны могут обрушиться на города в графствах Норфолк, Саффолк и Эссекс. Жителей Линкольншира, а также Северного и Восточного Йоркшира попросили тоже держаться подальше от побережья. В графствах были созданы центры временного размещения. При этом в процессе эвакуации на востоке жители 1,8 тысячи домов в Эссексе отказались покидать свое жилье.

Как сообщал УРА-Информ, в 2016 г. наводнение обрушилось на Гаити.