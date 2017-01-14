Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд

Об этом сообщил в своей электронной версии журнал People.

Как отмечается, судебная тяжба актеров длилась восемь месяцев.

Согласно соглашению, достигнутому между теперь уже бывшими супругами, после развода Д.Депп выплатит 7 млн. долларов, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.

Также судья отклонил требование Деппа наложить на Херд штраф в размере 100 тыс. долларов за то, что она якобы долго откладывала процедуру развода.

Кроме того, Депп подал к своим менеджерам иск о неправильном расходовании его средств, что якобы привело к потере им около 25 млн долларов.

В свою очередь, Херд обвинила Деппа в избиении. Отметим также, что в мае прошлого года актриса под присягой сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке.

Напомним, Депп и Херд были в браке с февраля 2015 года.

Как сообщал ранее "Ура-Информ", певица Мадонна вернулась к бывшему возлюбленному актеру Шону Пенну. Слухи о воссоединении пары появились после благотворительного аукциона, на котором певица призналась в нежных чувствах экс-супругу.