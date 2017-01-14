На Закарпатье пятая лавина заблокировала движение автотранспорта

Эта дорога расположена между с. Красное и пгт Усть-Черная, что в Тячевском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области. Согласно сообщению – это пятая лавина, которая сошла за последние сутки в области, и также десятая по счету с начала января 2017 г. в Закарпатской области.

По итогам данного происшествия травмированных, а также погибших не было. Движение транспорта ведется по одной полосе автодороги. Устраняют последствия схода снежной лавины служащие Тячевского автодорожно-эксплуатационного участка.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье 14 января сошло четыре лавины – около села Деловое.