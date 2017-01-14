На Закарпатье обесточены 30 населенных пунктов

В результате непогоды (снег, метели, а также порывы ветра) в Закарпатье оказались обесточены более 30-ти населенных пунктов. Об этом передает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Состоянием на 12:00 14-го января по итогам неблагоприятных погодных условий – по причине срабатывания защиты линий электропередач, возникло обесточивание 31 населенного пункта в – сказано в сообщении. Согласно данным спасателей, сейчас к восстановлению энергоснабжения были привлечены бригады облэнерго.

Как сообщал УРА-Информ, на Закарпатье в пяти районах были обесточены населенные пункты – в начале января.